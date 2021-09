Kinnisvarahindadega kursis olevad on kindlasti märganud, et korterite hinnad on viimasel ajal märkimisväärselt tõusnud. Üks ruutmeeter võib praegu maksta 500 eurot rohkem kui veel aasta alguses. Ehitusmaterjalide ja logistika ootamatu kallinemine on ajanud tülli ehitajaid ja arendajaid. Lõppklient on aga valmis ka kõrgema hinna kinni maksma.