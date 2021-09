Amazon polegi enam maailma suurim osturakendus. Ostlejaid hullutab omamoeliste võtetega hoopiski uus bränd

Kui varem oli USA enim alla laetud osturakenduseks Amazon, siis sel aastal tegi talle silmad ette Hiina kiirmoesait Shein. Euromonitori andmetel on Sheinist saanud maailma suurim veebipõhine moekett. Teismelisi ja sotsiaalmeediat hullutanud ettevõte lisab iga nädal ligi 3000 uut tegumoodi ning on võrreldes konkurentidega saadaval oluliselt madalamate hindadega.

Hoolimata suurest levimisest, on ettevõtte maine olnud tagasihoidlik. Sheini asutas 2008. aastal Chris Xu, kes on taustalt SEO ja turundaja. Esialgu alustas ta internetis kõigest pulmakleitide müügiga, kuid 2012. aastal mitmekesistas ta valikut, hakates pakkuma naisterõivaid, ning muutis hiljem kaubamärgi Sheiniks. Täna pakub ettevõte lisaks ka laste- ja meesterõivaid ning teenindab 220 riiki üle maailma.

Miks on ettevõte niivõrd edukas?

"See on muutnud moe tootmise viisi," ütles Coresight Researchi vanemanalüütik Erin Schmidt Insiderile. Nimelt luuakse uusi tooteid asialgu väikeste partiidena (umbes sada eset) ning tootmist suurendatakse üksnes siis, kui need osutuvad populaarseks. See toob kaasa väiksema riidejääkide hulga, kuna ettevõte ei loo suures koguses tooteid, mida kliendid ei soovi.

Samuti kasutab ettevõte algoritme, mis aitavad tuvastada uusi trende. Veebisaidile lisatakse iga nädal keskmiselt 2800 uut stiili. Ühendkuningriigis tegutsev Boohoo lisab nädalas näiteks umbes 500 stiili.

Nende ärimudel on üles ehitatud liigtarbimise ümber. See tähendab, et mida rohkem klient kulutab, seda rohkem pakutakse talle eksklusiivseid kampaaniaid.

Kahtlused töö eetikas ning toodete valikus