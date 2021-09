Eesti noore keskmine palgaootus on ligi 2000 eurot kätte

Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on Transferwise Ltd Eesti filiaal, kus soovib töötada 59% vastajatest. Eesti kutsekoolide õpilaste hinnangul on kõige atraktiivsem tööandja politsei- ja piirivalveamet, kus soovib töötada 52% kõigist kutsekoolide õpilastest.

Töötasust ei saa mööda vaadata ja viimase kaheteistkümne aasta jooksul, mil uuring on toimunud, on Eesti tudengite netopalga ootus kasvanud 1,7 korda. Aastaga on kasvanud kooli kõrvalt töötavate tudengite netotöötasu, mis oli 2020. aastal 998 eurot kuus ja 2021. aastal 1053 eurot kuus. Sealjuures on noorte netopalgaootus tõusnud aastaga 41 euro võrra 1802 euroni kuus. 2020. aastal oli noorte netopalgaootus 1761 eurot kuus.

Atraktiivse tööandja kvaliteedimärgiga tunnustatakse tööandjaid täna Rakett69 Teadusstuudios toimuval Instari ja Eesti kaubandus-tööstuskoja poolt korraldataval Atraktiivsete Tööandjate Päeval.

Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul on tänasel tööturul kuvand äärmiselt tähtis, sest edukas tööandja kõnetab tulevast talenti täna juba enne töövestlust, ning seda ka koolipingis valikuid tehes. „Tänases tööjõuolukorras, kus puudus on nii oskustöölistest kui ka kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidest, tasub tulevikku vaataval ettevõttel pingutada oma brändi atraktiivsuse nimel, sest õppima minnes sünnivad noortel erialavalikud tihti läbi soovi töötada kindlas organisatsioonis, mis omakorda mõjutab selle valdkonna populaarsust,“ sõnas ta ning lisas, et tugev kuvand on osa väärtuspakkumisest, mida hindavad kõrgelt ka olemasolevad töötajad.

Eesti tudengite uuringut on läbi viidud alates 2010. aastast ja selle aja jooksul on Microsofti atraktiivsus tudengite hulgas aasta-aastalt kasvanud. Microsoft on kõigi 12 aasta jooksul pääsenud atraktiivseimate tööandjate esikolmikusse ning tudengite poolt hinnatud teist aastat järjest kõige atraktiivsemaks organisatsiooniks Eestis.

Kutsekoolide õpilased hindasid atraktiivseimaks tööandjaks politsei- ja piirivalveameti. PPA peadirektori asetäitja Janne Pikma sõnul toetab neid värbamisel kõige rohkem see, et turvalisuse loomine on tähendusega töö: „Tööelus väärtuse loomine oma inimestele järjest olulisem. Oleme viimastel aastatel teadlikult pingutanud, et tutvustada noortele lisaks patrullpolitseiniku ametile ka kõiki teisi töid, mida PPA-s teha saab. Selleks kasutame noortele tuttavaid kanaleid ja nende jaoks tähtsaid inimesi ning püüame rääkida oma tööst läbi lugude.“

Tööandja brändingu agentuur Instar viis aprillis-mais läbi üle-eestilised kõrgkoolide, kutsekoolide ja kogenud töötajate tööootuste ja tööandja maine uuringud, millele vastas kokku 9 000 inimest.

„Sel aastal hindasid tudengid 242 Eesti organisatsiooni atraktiivsust ja aasta-aastalt on kõigi õppurite hulgas, sõltumata nende erialast, kasvanud IT-sektori tööandjate atraktiivsus,“ kommenteeris uuringu tulemusi Instari tegevjuht Kersti Vannas.

„On väga hea näha, et atraktiivsete tööandjate edetabelis on iga aastaga aina rohkem ettevõtteid, kus hinnatakse kõrgelt reaalainetest tulenevaid oskusi ning teadmisi. Nende ettevõtete tugev kuvand ning jätkuv hea käekäik võimaldab meil innustada aina suuremat hulka noori valima õpinguteks just neid valdkondi, mis aitavad kaasa teadmismahuka majanduse arengule,“ ütles Palts.