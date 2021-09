Ulmeline pensionipalavik: taksojuht kirjeldab nädalalõppu, mil vabanes pensioniraha

“Reede ja laupäeva õhtu ning öö oli ikka ulmeline pensionipalavik. Juba päeval viie ajal igal pool punane. Kui keset ööd on Lasnamäe ja Õismäe punane, inimesed tellivad sõite ning mitte ainult basicu’t, siis tead, et midagi on juhtunud,” kirjutab taksojuht (nimi toim. teada) sotsiaalmeediapostituses.