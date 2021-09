Lutheri kvartali arendaja: Eesti pensionifondide osakaal kinnisvaraturul on väga väike

Eelmisel nädalal tuli teade, et Triple Net Capital arendab Tallinnas Pärnu maantee, Tatari ja Vana-Lõuna tänava vahel asuvat kunagist Lutheri vineerivabriku kvartalit edasi üksi. Tehnoloogiamiljardär Taavet Hinrikus lahkus projektist, et hakata arendama Krulli kvartalit Põhja-Tallinnas. Miks nii läks ja mis turul toimub, sellest räägivad ettevõtte juhtivpartner Heiti Riisberg ja partner Andres Urb.

Miks Taavet Hinrikus oma teed läks?

Riisberg: Eks varem olid sellised kokkulepped sõlmitud, tingimused fikseeritud. Projekt on kiiresti kulgenud, huvi on olnud suur. Suhteliselt loogiline on, et me sellist optsiooni kasutasime.