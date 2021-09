Viimane võimalus! Esita oma kandidatuur Tallinna ettevõtlusauhindadele!

2021. aasta Tallinna ettevõtluspäeva peateema on „muutuste lainel”. Kas ja kuidas edasi? Seda on iga ettevõtja viimase kahe aasta jooksul pidanud endalt korduvalt küsima. Majandus on pöördumatult muutunud ja see kõik kajastub nii ettevõtjate kui ka tarbijate käitumismustrites. Tallinna ettevõtluspäev toimub 28. septembril ja on kõigile huvilistele tasuta.