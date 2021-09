Algas luteCrediti 50 miljoni eurose võlakirjaemissioni märkimine

Järelmakse ja välkarveldusi pakkuva IuteCrediti juhi Tarmo Silla sõnul on IuteCrediti strateegiline plaan areneda välja pangaks. "Võlakirjaemissioon on üks samm sellel teel, et Iutest saaks mugav ja kiire, uue aja pank. Iute on eriline startup mentaliteediga ettevõte, mis erinevalt tavalistest startupidest mitte ei põleta raha vaid on kasumlik ning säilitas kasumlikkuse ka läbi koroonakriisi," rääkis Sild.

Silla sõnul on Eesti jaeinvestorid oodanud ammu võimalust, et saaks Iutesse investeerida ning sel korral on see võimalik, sest ettevõte on teinud oma emissiooni kaks olulist muudatust. "Esiteks, me noteerime võlakirjad sel korral lisaks Frankfurdile ka kodusel Tallinna börsil. Ning teiseks, me oleme jaeinvestoritele vastu tulemiseks toonud võlakirja hinna 1000 euro pealt 100 euro peale," kirjeldas Sild, kelle sõnul ei ole see teenimisvõimalus ainult kohta otsivale pensionisamba rahale vaid kõigile, kes otsivad kindla tulususega häid investeerimisvõimalusi.