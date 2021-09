Eestile ühe lähima aatomielektrijaama tulevik on kaalukausil. Võimalusi on kaks

Arutelu Loviisa tuumaelektrijaama tuleviku üle on arengufaasis. Fortum (Soome riiklik energeetikaettevõte) esitas täna Soome tööhõive- ja majandusministeeriumile keskkonnamõju hindamise aruande, millega uuriti võimalusi jätkata elektritootmist järgmised 20 aastat. Teine võimalus on lõpetada jaama töö, vahendab Helsingin Sanomat .

Loviisa elektrijaama asedirektor Thomas Buddas nendib, et keskkonnamõju seisukohalt on teostatav nii tegevuse jätkamine kui ka tegevuse lõpetamine.

„Loviisa tuumajaama töö on hästi välja kujunenud ja selle keskkonnamõju on hästi teada. Töö- ja majandusministeeriumi aruande koostamisel on kasutatud piirkonnas tehtud vaatlusi, mõõtmisi ja uuringuid. Lisaks viidi menetluse käigus läbi küsitlus ümberkaudsete elanike seas ning toimusid sidusrühmade intervjuud,” teatas Buddas pressiteates.