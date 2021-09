Monopoolsed ettevõtted peavad hakkama maksma järelevalvetasu

„Konkurentsiamet kaitseb tarbijate huve sellega, et monopoolses seisus ettevõtted ei saaks kehtestada tarbijatele elutähtsate teenuste nagu näiteks elektri, vee, maagaasi ja kaugkütte eest liiga kõrgeid hindu. Samuti teostab konkurentsiamet järelevalvet raudtee-, posti-, lennundusettevõtete ning sadamate üle. Seega on väga oluline, et tagatud oleks konkurentsiameti sõltumatus,“ ütles justiitsminister Maris Lauri .

Viimastel aastatel on konkurentsiametile lisandunud mitmeid Euroopa Liidu tasandi ülesandeid ning neid on lähiajal veelgi juurde tulemas. „Näiteks korraldab amet EL-i ülese elektri- ja gaasituru funktsioneerimist. Lisaks koordineerib amet koos välismaiste sõsarasutustega mitmeid EL-i üleseid taristuprojekte, nagu elektrisüsteemi sünkroniseerimine ja Eesti–Soome gaasiühendus,“ selgitas minister. „Võrreldes teiste Balti riikidega on Eesti konkurentsiamet alarahastatud ning sellel on vähem töötajaid, mis ei võimalda oma tööülesandeid nii tõhusalt täita ja seeläbi ka tarbijate huve kaitsta.“