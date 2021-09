ABBA tuli taas kokku. Kui suur on nende varandus?

ABBA, mille asutasid 1972. aastal Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ja Anni-Frid Lyngstad, on ajaloo üks populaarsemaid bände.

Vastavalt veebisaidile wealthypersons.com on 2021. aasta augusti seisuga väärt ABBA 900 miljonit dollarit.

Suurema osa oma varandusest teenis bänd aastakümnete jooksul tuuride ja esinemiste kaudu, kuid nad on oma sissetulekut kasvatanud ka läbi filmide ja telesaadete. Näiteks kohandati ABBA muusikat muusikaliks nimega "Mamma Mia!", mis on siiani Londoni West Endi ja New Yorgi Broadway populaarseim muusikal.