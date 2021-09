Rail Baltica meeskonnaga liitus uus finantsjuht

Haavapuu on varasemalt töötanud Tallink Grupp AS-i finantsdirektorina, Circle K Europe finantskeskuse direktorina ning Circle K Eesti finantsdirektorina, lisaks oli ta Circle K Europe Treasury Eestis ja Circle K Eesti juhatuse liige.

„Rail Baltica globaalne projekt on liikunud edasi ja jõudnud järgmisse etappi, kus fookus on suuremahuliste ehitustööde alustamisel, millega on juba algust tehtud kõigis kolmes Balti riigis. Keskendume meeskonnaga täiendava rahastamise kaasamisele Rail Baltica globaalsele projektile, koostame järgmise põlvkonna tasuvusanalüüsi ja äriplaani ning tagame olemasoleva rahastamise läbipaistva ja tõhusa kasutamise. Ootan huviga RB Rail-i meeskonnaga liitumist ja uute kolleegide ning partneritega tutvumist, kellega selles megaprojektis tihedat koostööd teen,“ lausus RB Rail AS-i finantsjuht ja juhatuse liige Veiko Haavapuu.