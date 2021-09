Aasta maksumaksja selgunud? Kui suurt sissetulekut läks vaja, et võtta teisest sambast 440 000 eurot välja?

Kuigi antud summalt kuupalga välja arvutamine on väga umbkaudne, võib seda natukene spekuleerida. Arvutus oleks mõnevõrra lihtsam kui isikul oleks alates 2002. aastast kuupalk muutumatu, kuid eks ole ka see ajaga kasvanud.

Antud arvutus põhineb eelkõige spekulatsioonidel, sest muutujaid, mis võivad lõpptulemust mõjutada on mitmeid. Võib ju ka olla, et isik on teatud hulgal pensioniosakuid pärinud mõnelt lahkunud pereliikmelt.

Tarmo Jüristo avaldas sotsiaalmeedias aga mõtte, et antud isik peaks saama ka maksuametilt ordeni, kuna on nõnda usinalt makse maksnud. "Ma üldiselt leian, et maksude maksmine on oluline ja püüan ise selles osas ka ausat joont hoida, aga see on ikka täitsa teine level. EMTA võiks sellele inimesele mingi ordeni anda," seisis postituses.