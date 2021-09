Läks õnneks: RIA andmebaasist jalutama läinud isikuandmed pole veel kellelegi peavalu valmistanud. Menetlus jätkub

Kuid mida siis ründaja teha saanuks? Siinkohal saab ainult oletada, nendib RIA pressiesindaja Seiko Kuik. “Pilti, nime ja isikukoodi võib muidugi kasutada selleks, et luua mõni algeline turvaelementideta võltsdokument, kuid seda on võimalik teha ka igasuguse fotoga. Dokumendifoto, isikukoodi ja nime alusel ei ole võimalik siseneda Eestis e-teenustesse, anda digiallkirja ega teha erinevaid finantstehinguid, sealhulgas pangaülekanded, ostu-müügitehingud ja notariaalsed tehingud,” rääkis Kuik.

Kuiki sõnul on olemas teenuseid, kus inimene tuvastatakse tema pildi alusel, kuid ka nende teenuste puhul võrreldakse inimese näokujutist siiski tema dokumendifotoga, mitte andmebaasis oleva fotoga. “Seega on ka sel puhul ebatõenäoline, et dokumendifoto vargus pettusekatses käiku läheks,” lisas ta.