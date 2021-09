Tartu startup kaasas 7,5 miljonit eurot. Rahaga plaanitakse avada järgmised turud USA-s, Prantsusmaal ja Itaalias

"Fractory on loonud inseneeriaettevõtetele tarkvara, milletaolist varem nähtud pole. Nende kiire kasv tõestab, et tööstuslikud tarneahelad on sellist uuendust oodanud. Investeerisime väga heasse tootesse ning talendikasse meeskonda, kes on pühendunud arengule ning uute turgude avamisele," põhjendas investeeringu tagamaid OTB partner Marcin Hejka.