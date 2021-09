Kas raamatutarkustega väljavõetud pensioniraha valitsema? Huvi majandusraamatute vastu on märgatavalt suurenenud

Apollo turundusjuht Ardo Krass sõnas, et majandus- ja investeerimisraamatute müük on kasvanud koguni viimased poolteist aastat. "Ilmselt on see seotud sellega, et umbes samal ajal hakati esimest korda rohkem rääkima ka vastavast seadusemuudatusest, mis lubab II sambast pensioni välja võtta," tõdes ta.