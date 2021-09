Värbamisekspert: 70% töötajatest eelistavad kaugtööd

Viimastel aastatel oluliselt muutunud kontoritöö vorm ja hübriidtöö võimaluste kasv on TalentHub värbamiseksperdi Käthe-Riin Tulli sõnul loonud olukorra, kus umbes 70% värbamisettevõtte kaudu tööle kandideerijatest soovib kas täielikult või osalise ajaga kaugtööd teha. "Väga populaarne variant on ka näiteks see, et 2-3 päeva nädalas ollakse kontoris ja ülejäänud aja kaugtööl," selgitab ta ja tõdeb, et üha enam sõltubki töökoha valik just selle järgi, kas tööandja võimaldab ka kodus tööd teha.

Tull tõdeb, et kui varem oli kaugtöö suurimaks piirajaks juhtide hirm selle ees, et kaob kontroll ja arusaam meeskonna tegemistest, siis pandeemia valguses on see hirm oluliselt vähenenud. "Paljuski on aru saadud, et kodust töötamine sobib mõnedele inimestele paremini ja muudab nad efektiivsemaks. Seega pigem mõeldakse välja eri võimalusi, kuidas tiim eesmärgipäraselt tööle panna," sõnas Tull, kelle sõnul on leitud virtuaalseid lahendusi isegi näost-näkku kohvinurgas kohtumistele.

"Inimesed on hakanud hindama rohkem vabadust ja oma aja planeerimist ning paljudel ametikohtadel ongi töötajatel raske mõista, miks nad peaksid täna taas täistööajaga kontoritööle naasma kui said vahepeal sama töö ka kodus tehtud," tõdeb värbamisekspert.

Koos hübriidtöö võimalustega hindavad töötajad Tulli sõnul üha enam ka tehnilisi töövahendeid, mida tööandja omalt poolt kaugtööks pakub - olgu nendeks süle-, laua- või tahvelarvuti, monitor, telefon või kõrvaklapid. "Tehnika vaates ongi kasvanud huvi just liikuvat tööviisi soosivate lahenduste vastu, sealjuures sülearvutite kõrval ka tahvelarvutite vastu," selgitas tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.