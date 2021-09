EstateGuru kaasas riskikapitalistidelt üle viie miljoni euro: raha andsid ka varasemad Bolti ja Pipedrive'i investorid

„Meil on järgmisteks aastateks eriti ambitsioonikad plaanid nii tehnoloogiliste lahenduste arendamiseks kui uutele turgudele sisenemiseks. Rahakaasamisvooru edu annab meile suurepärase positsiooni nende plaanide elluviimiseks ning saame jätkuvalt pakkuda kõigile investoritele ja laenuvõtjatele parimat kinnisvarasse investeerimise ja finantseerimise platvormi,“ ütles EstateGuru kaasasutaja ja juht Marek Pärtel. „Meie visioon on luua turuosalistele moodne tehnoloogial põhinev ökosüsteem. Usume, et õige varsti tahavad ka traditsioonilised finantsasutused konkurentsis püsimiseks meie platvormi kasutada. Asjaolu, et EstateGurusse investeerivad Eesti kahe juhtiva idufirma Pipedrive’i ja Bolti investorid, kinnitab täielikult, et meie ärimudel on tugev ja et me oleme valmis ettevõtte kasvu kolmekordistama.“