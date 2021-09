Maailma mõrvamekast El Salvadorist saab nüüd hoopis krüptomeka? Täna võetakse bitcoin kasutusele ametliku valuutana

Alates 2001. aastast on El Salvadori ainuke ametlik valuuta olnud USA dollar, mis võeti kasutusele kui kohalik valuuta osutus liiga volatiilseks. Dollar jääb El Salvadoris endiselt kasutusse, kuid nüüd on kõik kaupmehed kohustatud aktsepteerima ka bitcoini-makseid.

Lisaks on El Salvadori ajalehe La Prensa Gráfica tellitud küsitluse kohaselt valmis raha bitcoinides vastu võtma vaid 20,8 protsenti elanikest. Ajalehe tellitud küsitlusest selgus, et 76,6% elsalvadorlastest arvavad, et ainus maksevahend peaks olema dollar, 8% tahavad tagasi kohalikku valuutat colóni ning vaid 2,8% leiavad, et kasutama peaks bitcoini ja USA dollarit korraga.