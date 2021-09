Kaja Kallas USA kaubandusministrile: praegune ettevõtte tulumaksu süsteem on meid hästi teeninud

Kallase sõnul soovib Eesti täna toimuva Tallinna digitippkohtumise korraldamisega aidata ühendada samasid väärtusi jagavaid ühiskondi ja riike digitaalse taristu kaudu. „Loodan, et tänastest aruteludest tekib ideid president Bideni demokraatiate tippkohtumise jaoks," sõnas peaminister.

Kaitsekoostööst kõneldes rõhutas Kallas, et Eesti hindab kõrgelt Ameerika Ühendriikide rolli NATOs ja panust meie regiooni julgeolekusse. „USA sõjaline kohalolu Eestis ja meie regioonis laiemalt on väga oluline kogu Euroopa julgeoleku seisukohast," lausus peaminister.

Veel arutati kohtumisel rahvusvahelist maksupoliitikat. „Praegune ettevõtte tulumaksu süsteem on meid hästi teeninud, mida näitavad samuti Eesti majanduse suhteliselt head näitajad koroonakriisi tingimustes," sõnas peaminister. „Oluline on, et kasumit teenivad suured ettevõtted maksavad ka tulumaksu. Seetõttu vajame maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks üleilmset koordineeritud süsteemi," lisas ta.