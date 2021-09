ERISAADE | Puidutööstus kritiseerib EL-i kliimakava metsa suunal: see on ebaõiglane, valitsus ei seisa Eesti huvide eest

„Igast puutükist pole kahjuks võimalik pikaajalist toodet teha. Meil jääb alati ka seda puidukogust, mida kasutada energeetikas, kus tal on oluline roll fossiilsete kütuste asendamisel. Aga kindlasti on võimalik puidust toodete eluiga pikendada.“

Metsa- ja puidutööstuse liidu juht Henrik Välja tõdes alustuseks, et värskes uuringus toodud umbkaudne aastane võimalik raiemaht lähikümnendil, mis tagaks metsade CO2 sidumise eesmärkide täitmise, on umbkaudu vastav eelmiste aastate keskmisele metsaraie mahule Eestis. „Kui vaatame eelmise kümnendi keskmisi raiemahtusid, siis jäävad need 10 miljoni tihumeetri juurde ja raiemahtusid ei tohiks vaadata kitsalt ühe aasta lõikes, vaid pikemaajalise keskmisena. 10 miljonit jääb kooskõlla ka selle uuringu tulemustega,“ seletas ta.

Metsa- ja puidutööstus on majandusharu, mida nii Euroopa kui ka Eesti kliimaeesmärkide elluviimine metsas hakkab otseselt puudutama. Ühelt poolt selles osas, kui palju metsa saab raiuda, teisalt aga ka selles osas, kui palju siis on tooret, et toota pikaajaliselt kestvaid puidutooteid, mis samamoodi aastakümneteks või isegi sadadeks CO2-te talletavad. Üheta ei saa teist.

Ta nägi, et teoreetiliselt võiks 2030. aastaks kogu Eestis raiutav mets saada kasutatud või väärindatud kohapeal. „Lootus on loomulikult, et kõik, mis me siin metsast välja võtame, võiks ka siin väärindada. Ka energias kasutamine on kasutamine. Aga kõige kriitilisem on paberipuuga. Kui räägime mehhaaniliselast tootmisest, siis suudame Eestisse isegi puitu juurde tuua. Toome Eestisse sisse nii palki kui saematerjali, millest tehakse pikaajalisi tooteid. Välja viime paberipuud ja tselluloosihaket,“ kirjeldas ta olukorda. Juhul kui Ida-Virumaa tselluloositehase plaan õnnestub, hindas ta, et see kasutaks ära isegi rohkem kui poole praegu lihtsalt riigist välja viidavast paberipuust.

„Uuringus oli see ka kenasti välja toodud ettepanekutena. Üks oleks tselluloositehase ja teine plaaditehase rajamine. Suunad vähemalt tselluloositehase näol on välja kuulutatud. Plaaditehased on Eestis ka tegelikult olemas, aga nad on vaevelnud õige turu leidmisel. Jah, teatud osa puust, mis täna energeetikasse läheb, on võib-olla mingil viisil võimalik värvindada paremini, kuid see on pigem marginaalne osa. Eelkõige saame vähendada paberipuu eksporti. Ja kui vaatame, kuidas Eestis mehhaaniline puidutööstus töötab, siis me juba oleme kasutusele võtnud teatud osa paberipuu sortimenti pikaajaliste toodete tootmiseks. Saeme palki alates 6–7 sentimeetrise diameetriga, mis meie lähiriikides lähevad kõik otse paberitootmisesse,“ tõi Välja näiteks.

Küsimuse peale, kas see on n-ö lihtsama väljapääsu teed minemine viitega, et täna metsast saadav materjal ei võimalda kuidagi puule rohkem pikemat väärtust anda, vastas ta, et teatud lahendused on olemas.

„See juhib tähelepanu sellele, kui oluline on metsa majandada. Et puud, mis seal kasvavad, oleksid terved ja kvaliteetsed ning sobiksid pikaajalisteks toodeteks. Lahendus on see, et peame kasvatama metsapõlved, kus enamik raiest tekkivast puust sobib pikaajalisteks toodeteks. Aga lühiajaliselt pole see meil kahjuks võimalik, sest täna raiume metsa, mis pandi kasvama 50, 80 või 100 aastat tagasi,“ seletas Välja.

„Kõik see algab metsast. See, kui pikaajalist toodet on võimalik teha, sõltub sellest, kui hea puu tuleb metsast välja. Kui tegemist on kvaliteetse palgiga, siis saab temast teha saematerjali, millest tõesti saab teha pikaajalisi tooteid. kui tuleb aga kuusepalk, mis on küll jämeda diameetriga, kuid seest südamemädanikuga, siis pole temast muud võimalik teha kui kütet. Ja siis läheb ta lühiajalisse tootesse.“

Kuid metsa- ja puidutööstuse poolt vaadates leidis Henrik Välja siiski kliimaeesmärkide rakendamisest metsas nii mõndagi, mida kritiseerida. Tema hinnangul hakkaks näiteks Euroopa Komisjoni poolt suvel liikmesriikidele välja pakutud metsa ja maakasutuse sektori (LULUCF) CO2 sidumise eesmärgid aastaks 2030 riike ebaõiglaselt kohtlema. Eestile pakkus Euroopa Komisjon välja, et aastaks 2030 peaks metsad, maad aastas siduma 2,5 miljonit tonni CO2-te. Viimastel aastatel on aga meie saldo jäänud 0,6–0,9 miljoni tonni juurde, mis tähendab, et metsa oleks vaja täiendava CO2 sidumiseks juurde istutada, mis paneb küsimuse alla turbakaevanduse tuleviku jne.

Välja leidis, et Euroopa Komisjoni värske plaan ei arvesta Eesti eripäradega. „Mis LULUCF juures peab aru saama, tegemist on sellise suhteliselt bürokraatliku ettevõtmisega, mis ei taha üldse arvestada liikmesriikide eripäradega. Meil Eestis on palju metsa ja need on suhteliselt vanemaealised, siis meile langeb väga suur koormus süsiniku sidumise jaoks.“

„EL-il on eesmärk, et maakasutuse ehk LULUCF-i sektor tervikuna peab muutuma süsinikku siduvaks. Aga osad liikmesriigid võivad seejuures jääda päris arvestatavalt süsinikku heitvaks, osadel on CO2 sidumise eesmärgid väiksemad ja osadel on suuremad. Ja mõneti on see ebaõiglane, sest siin ei võeta arvesse meie ajaloolist tausta ja hetkeolukorda. Kui võrdleme end näiteks põhjanaabritega, siis nemad on oma metsi majandanud järjepidevalt, metsade olemus on seal teistsugune ja seetõttu pole neil nii palju raieküpset metsa. Seetõttu ei põhjusta LULUCF nende jaoks ka niipalju probleeme kui meile, kus meie metsade vanuseline struktuur on vanade metsade poole kaldu,“ rääkis ta.