Tuntud telefonipood jättis töötajad palgata

Lisaks tekitas temas trotsi asjaolu, et palganimekiri ei sisaldanud kunagi üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas töötasu kujunes, ainult bruto- ja netonumbreid. “Ma palusin korduvalt oma vahetult juhendajalt, et ta edastaks mulle teavet töötatud tundide ja müügiprotsentide kohta, kuid seda ei saanud. ”

“Teiseks, meie palgad lükkusid pidevalt edasi. Algul üheks päevaks, siis kaheks, siis kolmeks. Ülemustelt selgitusi ei tulnud, välja arvatud see, et "meil on palju tööd, te peate ootama".

Lätis asuval Evelatusel on 45 kauplust ja üle 100 töötaja Eestis, Lätis ja Ukrainas, selgub ametlikul veebisaidil olevast teabest. Ettevõte on tegutsenud 14 aastat Balti riikide mobiiltelefonide turul.

"Aga kust see raha tuleb, pole selge. Tavaliselt ei ole palgainfos näidatud ühtegi protsenti müügist, mitte midagi - ainult töötasude kogusumma. Kuigi meie palk koosneb kahest osast: tunnipalk ja müügipreemia. Olen korduvalt püüdnud ühendust võtta ettevõttega, et nad saaksid mulle näidata, kust numbrid pärinevad, kuid pole midagi saavutanud. Ükskord sain aru, kui palju peaksin saama. Ja erinevus tegelikkusega oli umbes 100–150 eurot, muidugi mitte minu kasuks. Ja seda hoolimata asjaolust, et mul on väga hea müük,” ütleb Valeria ja Taisia ​​kolleeg.

Teine töötaja, kes soovis jääda anonüümseks, kinnitab, et palkade maksmisega on alati viivitatud.

"Tuleb välja, et ma ei saa midagi tõestada," kurdab Taisia. "Töötasin suulise lepingu alusel. Mul ei ole dokumente, mis suudaksid tõestada tingimusi, mille alusel mind sinna kanti. Mulle maksti palka, see on kõik. Ja nüüd tuleb välja, et minu puhkusetasu maksti mulle kuidagi välja, sest väidetavalt olid mul muud lepingutingimused. Neid maksti lihtsalt minimaalse määraga ja mitte nii, nagu algselt oleks pidanud. Aga nüüd ei saa ma midagi tõestada. "

"Teie kirjeldatud olukord võib tekkida seetõttu, et kindlaksmääratud ajavahemikul muutus ettevõtte juhtkond täielikult, mis tõi omakorda kaasa lühiajalise katkestuse ettevõtte tegevuses. Raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtte andmetel on tänase seisuga kõikidele töötajatele tasutud kõik võlgnetavad summad ja ettevõte jätkab tavapärast tööd. ”

Kuid kas tööandjal oli mingeid rikkumisi? Ja kuidas saavad töötajad õiglust saavutada?

”Kui töösuhe on lõppenud, tuleb need andmed lisada töötamise registrisse. Näiteks kui inimene jääb töötuks, kuid tal on kehtiv kanne registris, võib see mõjutada töötuskindlustushüvitise taotlemise võimalust, kuna tööregistri andmetel ei ole inimene töötu, ”selgitas tööinspektsiooni õigusnõunik Margit Mander.

Selliste olukordade lahendamiseks soovitab naine esmalt kirjalikult tööandjaga ühendust võtta ja nõuda, et ta teeks töösuhte lõpetamise kohta kanded tööregistrisse. Kui tööandja ei registreeri vabatahtlikult töösuhte lõppemist, siis saab isik seda taotleda töövaidluskomisjoni kaudu.

Mander juhib tähelepanu asjaolule, et töölepingu tingimused tuleb enne töösuhte algust kokku leppida, et vältida vaidlusi tulevikus. Töölepingu olulised tingimused on palk, tööaeg, töökoormus, tööülesanded jne. Teisisõnu, töötaja peab nende tingimustega nõustuma või vajadusel ettepanekuid tegema.

"Kui tööandja keeldub haigushüvitist maksmast, on töötajal õigus pöörduda haigushüvitise saamiseks töövaidluskomisjoni või kohtusse," ütleb Margit Mander.

“Kui tööandja ei kinnita haiguslehte ja tema tegevusetuse tõttu ei saa töötaja haigekassa makstavat haigushüvitist, siis saab ta kahjutasu nõuda ka tööandjalt või töövaidluskomisjoni kaudu. ”

Mander lisab, et esmalt tuleks siiski maksmata palga nõudega tööandjaga ühendust võtta, eelistatavalt kirjalikult (näiteks e-posti teel) ja andma mõistliku aja, et ta saaks palga tasuda.

Õigusnõunik selgitab, et töötajal on õigus nõuda töötasu tagasiulatuvalt kolme aasta jooksul alates palga maksmise kuupäevast.

Tööandja on kohustatud töötaja kirjalikul taotlusel esitama teabe oma palga kohta

Mander selgitab, et hetkest, kui töötaja hakkab tööülesandeid täitma, tekib tema ja tööandja vahel lepinguline suhe ning töölepingu seadus kehtib mõlemale poolele võrdselt. Seega võib lepinguline suhe tekkida ilma kirjalikku lepingut sõlmimata, nimelt hetkel, kui inimene tööle asub.

“Kui töötajal ei ole kirjalikku töölepingut, siis peate töövaidluskomisjonile esitatavas avalduses esmalt tõestama töösuhte olemasolu, see tähendab, et taotluse esimene nõue peaks olema fakti tuvastamine. töösuhtest,” märgib õigusnõunik. "Neid saab kinnitada töögraafiku, kirjavahetuse, teiste töötajate, pangaväljavõtte, fotodega töökohalt jne. Nõuded töövaidluskomisjoni kaudu peavad olema põhjendatud, kõik tõendavad dokumendid tuleb esitada, rahalised nõuded tuleb arvutada järgmiselt et arvutus ise on arusaadav ja seda saab jälgida. "