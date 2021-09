Tallinna börs on veripunane. Kristi Saare: see oli oodatav, palju oli eufooriat ning mõtlematust

LHV aktsia langes täna 7,6 protsenti ja Coop panga aktsia 13,6 protsenti. Ka Saunumi aktsia langes 9,8 protsenti ja Bercman 7,6 protsenti.

Näiteks reedel kell 10.30 tuhande euro eest Coop panga aktsiaid ostnud inimene on praeguseks kaotanud 213 eurot.

"See (kukkumine – toim) oli oodatav. Minu meelest saab nüüd kergendatult hingata, kui turg korra kukkunud on, sest inimestele on meelde tuletatud, et aktsiad saavad liikuda nii üles kui ka alla," rääkis Ärilehele investor Kristi Saare. "Seal oli natuke ikkagi eufooriat ja mõtlematust. Väga hea on saada kohe alguses õppetund kätte, siis on järgmised ostud paremini läbi mõeldud."

Siiski ei näe Saare kõike täiesti mustades toonides. "Üks punane päev ei tähenda, et iga päev tuleb punane. Me räägime küll, et täna kukkus midagi kümme või seitse protsenti ja see võib tunduda väga suure kukkumisena, aga kui me vaatame, palju need ettevõtted maksid kuu aega tagasi, on nad endiselt oluliselt plussis. Ühe päeva languse peale ei tasu enda närve ära kulutada."

Mida soovitab Saare aga languse peale ärritunud uutele investoritele? "Väikeinvestorite suurim probleem ongi enamasti, et närv ütleb üles. Kui punased numbrid väga närvi ajavad, tuleb minna õue jalutama ning maha rahuneda. Seejärel tuleks võtta hetk mõelda ning analüüsida, miks sa neid ettevõtteid ikkagi ostsid. Kui ost oli ainult kõhutunde pealt, siis nüüd on võimalus neid numbreid lähemalt uurima hakata. Investor õpib tegutsedes."

Lisaks leidis Saare, et taoline päev ei ole ka liialt erandlik: "Ühe päeva muutuseid vaatavad üldiselt kauplejad. Kui sa ostad ettevõtet, sest sa usud, et tegemist on pikaajaliselt hea ettevõttega, pole mõtet neid ühe päeva liikumisi väga vaadata, siis ütlebki närv üles. On nii päevi, mil aktsiad tõusevad viis või kümme protsenti, kui ka päevi, mil juhtub hoopis sama suur langus."