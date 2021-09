Ruutmeetrihinnad tõusevad ehk koduotsijad vaatavad üha rohkem linnapiirist väljapoole. Miks see nii on?

2021. aasta on märkimisväärne mitte ainult rekordiliselt kõrgete korterihindade poolest, kuid muutunud on ka rekordeid püüdva kinnisvara segment. Kui varem võis selgelt välja tuua, et kõrgeim ruutmeetrihind on mikro- ja väikekorterites, siis tänaseks on uusi kõrgusi püstitamas pealinna suurte ja väga suurte korterite ruutmeetrihinnad. See motiveerib perekondi vaatama linnapiirist väljapoole, kus taskukohasemale ruutmeetrihinnale lisandub rida eeliseid, mida tihe linnamelu pakkuda ei suuda.

Sama raha eest rohkem

Viimased kaks aastat on paljudele peredele tõestanud, et suuremal kodul on olulisi eeliseid. Hea planeeringuga avarad korterid väärtustavad kodukontori eeliseid ja aitavad edukamalt toimida koduõppe perioodidel. Kui sellele lisada võimalus verandalt pehmele murulapile astuda või pärast pikka õues olemist perega saunas käia, on eelised ilmselged.

Terviklik elukeskkond

Koduotsijate seas on hinnas terviklikud arendused, kus käe-jala juures on kõik eluks vajalik. Märksõna 15-minuti-linn kõlab paljude huulilt, sest on tõepoolest hea elada piirkonnas, kus iga pereliige jõuab veerandtunnise jalutuskäigu või rattasõiduga kooli ja lasteaeda, trenni poodi ning arsti juurde. Lühikesed vahemaad pakuvad paremat ajakasutust lapsevanematele, aga ka suuremat iseseisvust lastele. Tulemiks on rohkem aega lähedastega veetmiseks, tervise eest hoolitsemiseks, suurteks mõteteks ja olulisteks asjatoimetusteks.