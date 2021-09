Maksad mitut laenu või järelmaksu? Liida need üheks ja säästa nii raha kui aega

Kui aga aja jooksul on tekkinud mitu erinevat laenu, muutub ka nende haldamine keerulisemaks ning võib juhtuda, et selge ülevaade oma igakuistest maksetest kipub hajuma. Selle vastu aitab olemasolevate kohustuste liitmine üheks.

Üks peamisi argumente, miks laenud koondatakse, on võimalus maksta oma kohustused mugavalt ühe kuumaksega ühele krediidiandjale. Laenude üheks liitmine tähendabki, et teed tagasimakseid vaid kord kuus ja pead selgeks tegema ainult ühe laenulepingu tingimused. Nii tead täpselt, mis summa sul iga kuu tasuda tuleb ja ülevaade oma rahaasjadest on palju selgem.