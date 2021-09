Case study: kuidas Facebook näitab kampaania ebatõeseid tulemusi

Meediamajas töötades oleme enamike kampaaniate suuremad mahud pannud oma kanalitesse, aga Delfi Kogupaketiga katsetasime lisaks targeteerimist kõikvõimsana tuntud Facebookis. Tulemuste mitmetasandilise mõõtmise käigus avastasime, et statistikas on suur erinevus – Facebooki tulemused ei võrdunud reaalsete müügitulemustega.

Süüvisime kampaania seadistustesse, milles vaikimisi oli määratud “Attribution Setting: 7 days after clicking or 1 day after viewing”. Seejärel muutsime seadistused “Attribution Setting: 1 day after clicking or viewing”. Pärast seadistuste muudatusi ei toonud kampaania enam üldse tellimusi. Reaalseks tellimuste statistikaks jäi vaid 10 tellimust.