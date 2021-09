Teatud Soome linnades on keelatud nädalavahetustel elektritõukerataste laenutamine

Tegemist on tõukerattaid rentivate ettevõtete Tier, Lime ja Voi ning linnadevahelise eksperimendiga. Piiranguga soovitakse mõista, kas ja kuivõrd vähendab see elektritõukeratastega tekkinud õnnetuste arvu. Soomes peetakse seda väga levinud probleemiks, kõigest kolme suvekuu jooksul oli seal üle 500 elektritõukeratta õnnetuse.

Elektritõukerattaid rentiva ettevõtte Tier On kommunikatsioonijuht Elina Bürklandi sõnul on öine piirang hea lahendus. "Mõtleme oma valikutele lähtudes pikemast perspektiivist. Soovime leida viise, kuidas elektritõukerattad oleksid kodanikele ka reaalselt kasulikud," kommenteeris ta. Bürkland oli seisukohal, et kiirusepiirang võiks siiski edaspidi jääda 20 kilomeetrit tunnis nagu on ka teistes Euroopa riikides. Praegu jääb Soome siinkohal erandiks.