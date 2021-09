Tarmo Sild usub, et Balkanil on võimalik edukalt laenuäri teha. „Moldovas varastati küll keskpangast miljard, aga peaminister pandi vangi!”

IuteCrediti loomiseni viinud sündmused nullindate lõpus olid võrdlemisi värvikad. Tarmo Sild töötas toona hoopis advokaadina ja sattus Villu Reiljani ihuadvokaadina maadevahetusafääri. Muu hulgas ütles ta ettevõtja Aivo Pärnale, et tema klient Reiljan „ootab sooritust”. Silla õnnetuseks kuulas seda jutuajamist pealt kaitsepolitsei ja ta mõisteti altkäemaksu küsimise eest kriminaalkorras süüdi. Trahvi sai ta küll ainult umbes 6500 eurot, kuid kriminaalkaristus tähendas advokaadikarjääri lõppu.

IuteCredit alustas 2008. aastal tegevust Moldovas, praeguseks aetakse äri ka Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Pakutakse peamiselt välkarveldusi, järelmakse ning väike- ja autolaene. Esimese tagasimakse tähtaeg on 1–36 kuud, autolaenudel 60 kuud. Varem on nad avalikult võlakirju emiteerinud ainult Frankfurdi börsil. Järjekordsed võlakirjad, peale Frankfurdi ka Tallinnas, otsustati IuteCrediti juhi sõnul emiteerida just laenuportfelli kasvatamiseks. „Lisarahastust ei ole vaja näiteks arendustegevuseks, mida suudame edukalt oma teenitava rahaga katta,” sõnas Sild.