Rootsi kaotab kuu lõpus enamiku koroonapiiranguid

Tervishoiuminister Lena Hallegreni sõnul võimaldab riigi taasavamist kõrge vaktsineerituse tase ja haiglasse sattunud inimeste madal hulk. “Ühiskond on jõudnud uude ja paremasse olukorda,” ütles Hallegren. “Astume sammu normaalse igapäevaelu suunas.”

Alates 29. septembrist kaovad nii restoranidele kui ka avalikele üritustele kehtinud piirangud. Vahemaa hoidmist ja hügieenireegleid soovitatakse siiski jätkata, samuti peaks COVID-19 sümptomitega inimesed koju jääma. Pandeemia lõpus on plaanis loobuda ka nendest soovitustest. Terviseameti juht Johan Carlson hoiatas siiski, et normaalse eluga saavad jätkata vaktsineeritud inimesed, kuna vaktsineerimata inimesed riskivad endiselt raske haigusega. Kahe doosiga on Rootsis praegu vaktsineeritud umbes 60% elanikest.