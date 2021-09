ACC Distribution arendab Baltikumis äritegevust ja investeerib uuendamisse

Ettevõtte juht lisas, et aastat 2020 iseloomustas uute äripartnerite ja strateegiliste lepingute rohkus. Sõlmiti kokkulepped enam kui 22 uue tarnijaga, kellest olulisemad on Huawei, Synology, Lexar, Sennheiser jm. „Eelmisel aastal keskendusime ettevõtte heatasemelise DNA hoidmisele. Sel eesmärgil korraldasime ACC Hakatoni, mis andis mitmeid ideid, mis on juba praegu meie äritegevusse olulisi muudatusi toonud. COVID-19 pandeemia oli meile tõsine väljakutse, mille kogu meeskond muutis uuteks võimalusteks,“ selgitas ACC Distributioni direktor.

Kasvav vajadus otsekaubanduse teenuste järele ja ostukogemuse täiustamine

„Eelmisel aastal suurenes hüppeliselt vajadus saata kaupu otse meie klientide lõpptarbijatele (drop-shipping). Seda teenust kasutades lühenes tarneahel ja me märkasime, et meie kliendid on väga rahul sellega, et pole vaja enam kaupa oma ladudes hoida ning me saame kauba nende eest lõpptarbijatele saata. Oodatavasti suureneb sel aastal nõudlus selle teenuse järele koguni 70% võrra, mis võimaldab elektroonikaseadmeid müüvatel ettevõtetel vähendada veelgi transpordikulusid,“ ütles Baušys. ACC Distributioni juhi sõnul on ka 2021. aastal käsil kliendi ostukogemuse täiustamine ACC Distributioni platvormil. Investeeritakse IT-riistvarasse, seadistatakse platvormi uuendusi, mis aitavad klientidel aega kokku hoida ja platvormi veelgi kasutajasõbralikumaks muuta. 2021. aastal käivitati projekt uue laohaldussüsteemi juurutamiseks – selle rakendudes on kavas kõigile partneritele veelgi tõhusamalt ja sujuvamalt teenuseid pakkuda.

Jätkusuutlik kasv ja igakülgne tähelepanu töötajate heaolule

Käesoleva aasta ülesannetest rääkides rõhutas UAB ACC Distributioni direktor, et esimene poolaasta oli edukas – turg ja ettevõtte tulud kasvasid, kuid teisel poolaastal on oodata turu aeglustumist. Sellegipoolest eeldatakse, et uutest algatustest saadav tulu aitab ettevõttel jätkusuutlikult kasvada.

ACC Distribution grupis, st Leedus, Lätis ja Eestis, töötas eelmisel aastal kokku 245 töötajat. „Meil on hea meel, et 2020. aastal väga ebakindlates tingimustes töötades, kui ei olnud teada, kuidas tuleme pandeemiaga toime, hoidsime oma töötajad alles. Nende pühendumus ja tubli töö võimaldasid meil väljakutsetest jagu saada ja hõivata uusi turupositsioone. Oleme tõesti palju sisekommunikatsiooni investeerinud, et töötajad oleksid võimalikult hästi kursis ettevõtte majandustulemustega, käimasolevate projektidega, et see annaks neile vähemalt teatud stabiilsustunde. Julgustasime juhte ja meeskondi korraldama iganädalasi kaugkoosolekuid, et arutada mitte ainult töö, vaid ka töötajate heaolu üle. Kasutasime töötajate emotsionaalse seisundi hindamiseks erinevaid vahendeid, investeerisime professionaalsete treenerite kaugkoolitustesse ja korraldasime mitmeid kaugüritusi, mis võimaldasid inimestel mitteametlikus keskkonnas suhelda,“ jutustas Žymantas Baušys pandeemia kestel töötajatele osutatud tähelepanust.