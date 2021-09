Valus löök rahakotile: elekter niipea odavamaks ei muutu

Kiseli sõnul on analüütikud praeguse olukorra eest hoiatanud juba aastaid. "Kui meil siiani on olnud kogu piirkonnas palju süsinikuvaba elektritootmisvõimekust kogu piirkonnas, peamiselt Norras hüdrojaamade näol, tuulikuid, päikesepaneele, tuumajaamasid, siis praegu on tekkinud olukord, kus Norra hüdrojaamades vett ei ole, tase on keskmisest tunduvalt madalam, tuult väga palju ei ole, tuumajaamad on Põhjamaades hoolduses ja remondis," kirjeldas ta.