Funderbeam grupi ärijuhiks saab ettevõtja ja investor Kristjan Raude

Uues rollis vastutab ta kogu Funderbeami grupi kasvu, käibe ja äriarenduse eest, mille fookus on seatud rahvusvahelisele kasvule; positsiooni alla kuuluvad müügi, turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnad ning uued turud.

„Kuna olen Funderbeamis olnud aktiivne investor viimased kolm aastat, siis tean, et ettevõttel on olemas väärtuspakkumine, mis on ainulaadne terves maailmas: globaalne platvorm kapitali kaasamiseks ja osadega kauplemiseks, kus tehingud toimuvad reaalajas. Funderbeamil on varajase faasi idufirmade ja kasvuettevõtete okösüsteemis oma kindel oluline roll,” rääkis Kristjan Raude, Funderbeam Grupi ärijuht (Chief Growth Officer). „Kui siia juurde veel lisada need tipptasemel tegijad, kes Funderbeami igapäevaselt ehitavad, siis ma ei pidanud kaua mõtlema, kas liituda nende teekonnaga või mitte,” lisas ta.

Kristjan Raude on oma karjääri jooksul asutanud kolm ettevõtet, sh ühe esimese digiturunduse agentuuri Eestis; lisaks on ta kasvatanud müügiorganisatsiooni 3-liikmelise tiimi 300-ni. Raude sisenes startup-maailma 2015. aastal, mil ta alustas turundusmentorina Euroopa Innovatsiooniakadeemias ja mõned aastad hiljem sai temast ka ingelinvestor. Tänaseks on tema investeeringute portfell kasvanud ligi 30 ettevõtteni, kusjuures viiel korral on ta ise juhtinud idufirmade rahakaasamisringe. Ta on Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) juhatuse liige, viimased pool aastat oli ta ka sama organisatsiooni president.

Funderbeamiga liitudes on Kristjan Raude loobunud mitmest aktiivsest rollist, et vältida võimalikke huvide konflikte. Ta astus tagasi EstBANi presidendi ametist ning idufirmade Promoty ja UpSteami juhtinvestori kohalt.

Funderbeami asutaja ja juhi Kaidi Ruusalepa sõnul said nad antud positsioonile kandideerimissoove kõikjalt maailmast. „Me olime väga priviligeeritud, et Funderbeamil oli võimalik valida uus tippjuht paljude oma ala kogenud professionaalide seast üle maailma. Kristjan Raude ei eristunud mitte ainult vajaliku tausta ja teadmiste poolesti, vaid lisaks oodatud oskustele ja kogemustele nägime temas õiget suhtumist ja visiooni. Ma usun, et meie koostöös annab üks ja üks kokku pannes tulemuseks viis.”