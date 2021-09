Halb üllatus teisest sambast lahkujatele: neile koroonaajal peatatud maksete tootlust ei kompenseerita

"Selline oli seaduseandja otsus, mis võeti vastu seoses koroonameetmete paketiga," põhjendas rahandusministeerium lakooniliselt otsust. Lihtsamalt öeldes oligi mullu riigikogus vastu võetud ja eelmise, Jüri Ratase valitsuse koostatud koroonameetmete paketis kirjas, et maksed peatatakse ning tootlus kompenseeritakse vaid neile, kes on sambas ka 31. detsembril 2022. aastal.

"Selle otsuse peamine põhjus on kaitsta teise sambasse jäänute vara. Kui on soov pensionifondis tootlust teenida, siis inimene ei peakski II sambast lahkuma. Tootlust saab teenida, kui raha investeeritakse pensionifondis," seletati rahandusministeeriumist. "Kompenseerimise kontekstis on tootluse arvestuse puhul tegemist lihtsustatud käsitlusega. Lahkujad ei pea oma maksete kompenseerimist ootama ja neile tootlust ei kompenseerita. Sambasse jääjad jättis riik ootele ja neile kompenseeritakse seepärast ka keskmine tootlus."