Edu otsinguil ehk spetsialist annab nõu: milline ärimudel tagab järgmise ükssarviku?

See on suur amps, lai ning keerukas valdkond, kuhu kuuluvad mitmed turud, sektorid ja ettevõtted, kes töötavad selle nimel, et leida uusi ja innovatiivseid lahendusi maailma efektiivsemaks muutmisel. Kuid mis on see, mis aitab ettevõttel kiiresti liikuvas maailmas hoida oma ideed värsked ning ärimudel innovatiivne?