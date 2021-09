FOTO | Pensionirahad Rimisse? Suurenenud ostuhuvi tõi poeketile tühjad letid

Ärilehe lugeja kirjutas, kuidas viimasel ajal on näha erinevates Rimi kauplustes vägagi hõredat toiduvalikut. "Mina kliendina sellisesse kauplusele tagasi ei läheks enam, kui juba kolm nädalat toidupoes selline vaatepilt on," sõnas ta.

"Meil on kahju, et klient pidi pettuma. Kaupade saadavuse tagamine on meil igapäevaselt luubi all ning taolisi juhtumeid võtame ka ise väga tõsiselt," kommenteeris olukorda Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats.