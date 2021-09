Suurenenud huvi võib tekitada Swedbanki klientidele hetkelisi tehnilisi tõrkeid. "See annab teiste pankade klientidele tohutu eelise"

Swedbanki meediajuht Karin Laurima tõdes, et tulenevalt viimaste päevade kõrgest kliendiaktiivsusest on tõepoolest esinenud aktsiatehingute tegemisel ajutisi tehnilisi tõrkeid.

Siiski juhib Laurima tähelepanu, et tõrked on olnud niivõrd ajutised, et see liialt mõjutanud ei ole. "Täna on nii meie kui LHV poolt tehtud 37% käibest ning oleme sellega koos LHV-ga turuliidrid. Kolmapäeval tegime ostukäibest 44%, millega olime turuliidrid," ütles ta.