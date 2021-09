Tallinna börs oli ka täna punastes värvides

Saare ei näinud kõike täiesti mustades toonides. "Üks punane päev ei tähenda, et iga päev tuleb punane. Me räägime küll, et täna (eile) kukkus midagi kümme või seitse protsenti ja see võib tunduda väga suure kukkumisena, aga kui me vaatame, palju need ettevõtted maksid kuu aega tagasi, on nad endiselt oluliselt plussis. Ühe päeva languse peale ei tasu enda närve ära kulutada."