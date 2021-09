Linnaplaneerijate suurimad väljakutsed: kas linnad on kapitalistlikus mudelis läbi kukkunud?

Kerkivad üha uued ja suuremad uusarendused, linnakud ja büroohooned, kuid kas need on jätkuvalt meile ja järgmistele põlvedele atraktiivsed? Mõte lihtsalt ehitamisest on Ben Wilson-i sõnul moest välja minemas. Tema arvates peaks avalik ruum pakkuma midagi enamat kui kõrghooned – betoonlinnad on seetõttu muutumas kõige vähem meeldivamaks kohaks.

“Kõige atraktiivsemad linnad on need, kus saate sujuvalt kiiresti teise maailma ehk loodusesse astuda. Me peaksime muretsema vähem pilvelõhkujate ning rohkem elu enda pärast,” rääkis Wilson, kelle hinnangul muudab linnad kutsuvaks sotsiaalsete ja ökoloogiliste süsteemide koostoime. “Kõigi inimeste vajaduste rahuldamine selliselt, et see mõjub ka planeedile positiivselt,” lisas ta. Ühe nähtusena toob Wilson välja looduse esinemise ebatõenäolistes või ootamatutes kohtades. Ette võib kujutada näiteks Berliini ja sealseid rohealasid.

Kogu Berliini piires on ligikaudu 40% rohelisi (pargid, metsad) ja siniseid (jõed, kanalid, järved ja tiigid) alasid. Eesmärk on luua ühenduvus üle linna ja “roheline vöönd”, mis piirab linna laienemist. Kuid see on vaid üks näide. “Berliinist sai alguse linnades õitsev bioloogiline mitmekesisus. Linna juhuslikel haljasaladel elab tohutult palju erinevaid liike, sest need on planeerimata, spontaanselt tekkinud ning säilitatud on loodus. Postindustriaalsetes linnades on aina enam loodust. Need linnad on toimivad ökosüsteemid inimeste, looduslike süsteemide ja ehitatud hoonete vastastikusel mõjul,” rääkis Wilson.