Abielu sõlmides on oluline läbi mõelda, millist varasuhte liiki valida. Tippadvokaat annab nõu!

Alustuseks tuleb vaadata, millise suhtega on tegemist, kas me räägime abikaasadest või elukaaslastest. Abielu puhul näeb seadus ette kolm varasuhte liiki - lahusvara, mis tähendab seda, et kumbki abikaasa on selle vara omanik, mis kuulus talle enne abiellumist ja mille ta omandab abielu kestel. Ühisvara, mis tähendab seda, et abielu jooksul kummagi abikaasa poolt omandatud vara kuulub abikaasadele üldjuhul ühiselt. Juurdekasvu tasaarvestus, mille puhul on kumbki abikaasa selle vara omanik, mis kuulus talle enne abiellumist ja mille ta omandab abielu jooksul. Abielu lahutamisel hinnatakse ära kummagi abikaasa varade kasv abielu ajal ja tehakse vastavad tasaarvestused.