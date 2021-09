Kaubavahetuse mahud kasvasid viiendat kuud järjest

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul on kaubavahetuse väärtus alates märtsist oluliselt muutunud – ekspordi väärtus on iga kuu ületanud 1,4 miljardi euro ja impordi oma 1,6 miljardi euro piiri. „Üha aktiivsema kaubavahetuse taga on nii mahtude suurenemine kui ka materjali hindade tõus. Võib arvata, et sarnane trend jätkub ka lähitulevikus, kuna Eestile oluliste partnerriikide ekspordi ja impordi kasv oli esimesel poolaastal üle 10%," selgitas Puura.