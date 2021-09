Rahandusminister pensionifondide riigipoolsete maksete peatamisest: see on üks eelmise valitsuse kehvemaid otsuseid

Joel Kukemelk kirjutab LHV finantsportaalis, et fondide tootlus on kõige konservatiivsematel fondidel olnud sel perioodil alates +0,1% ning kõige agressiivsematel fondide puhul kuni +55,9%.

Kukemelk nendib, et riik astus teist korda sama reha otsa: "2009. aastal peatas riik omapoolsed 4% II samba maksed 1,6 aastaks, makstes need hiljem tagantjärele. Just sel perioodil näitasid aga suurimad Eesti pensionifondid kõigi tasude järgselt 20- kuni 35-protsendist tootlust."

Praegune rahandusminister Keit-Pentus Rosimannus vaatab eelmise valitsuse otsusele nördinult tagasi: "See on üks eelmise valitsuse kehvemaid otsuseid, mille tagajärgedega tegelema peab ja mis muuhulgas pingestab ka riigieelarvet - nii oli vaja leida sel aastal lisaraha, et kompenseerida vahepealsed maksed sügisel sambast lahkujatele. Nemad saavad oma kompensatsiooni kätte selle kuu lõpus. Rääkimata sellest, et inimesed jäeti ilma heast investeerimisvõimalusest ajal, kui finantsturud olid soodsad," ütleb Rosimannus.