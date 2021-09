Laitse loss otsib uut omanikku. "Elu muutub ja omanikud tahavad nüüd loodud väärtuse rahaks teha"

Korterite müügikuulutusi silmates hakkab silma kahe ja poole miljoni euro eest müüdav Saku vallas olev Laitse loss. "Eks igal omanikul ole omad [tavad], elu muutub ja omanikud tahavad nüüd loodud väärtuse rahaks teha," selgitab müügipõhjust lossi üks omanikest Sulo Muldia. "Äritegevuses ja renoveerimises oleme saavutanud juba niivõrd hea taseme, et meil on, mida müüa. Oleme ausad, eks ma ju saan iga päevaga vanemaks," lisas ta. Laitse lossis on Sulo tänaseks toimetanud kokku 25 aastat.

Tallinnast mõnikümmend kilomeetrit edelasse jäävat Laitset on mainitud juba Henriku Liivimaa kroonikas – seal on see Ladise nimelise külana, kuhu ristisõdijad 1219. aasta veebruari lõpu käreda külmaga jõudsid ja kuhu nad toona ka öömajale jäid. Pikka aega kuulus küla Ruila ordumõisa alla ja tollega koos kingiti see 1622. aasta kevadel Riia pürjermeistrile Johann Ulrichile.