E-residentsus toibub COVID-19 mõjudest: taotluste arv on taastunud koroonapandeemia eelsele tasemele

Aasta esimese 6 kuuga asutasid e-residendid üle 2200 Eesti firma, mis moodustas ligi 20% kõigist Eestisse asutatud ettevõtetest.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt märgib, et e-residentsuse programm on võimaldanud inimestel üle maailma jätkata ettevõtlusega ajal, mil harjumuspärane elukorraldus on häiritud. „COVID-19-pandeemia on ilmekalt näidanud, et digitaalne jätkusuutlikkus on oluline konkurentsieelis. Viiruse levik on nihutanud Eesti rahvusvaheliste ettevõtlusringkondade tähelepanu keskmesse, sest pakume innovaatilisi lahendusi, mille üks säravaim näide on kindlasti e-residentsuse programm," ütleb Sutt.

Tema sõnul hindavad ettevõtjad üha enam võimalust juhtida ettevõtet asukohast sõltumatult ja vastutasuks võimaluse eest nautida e-residendi staatusega kaasnevaid hüvesid, on firmajuhid üle maailma valmis panustama Eesti majandusruumi oskuste, teadmiste, kogemuste ning maksutuluga.

Sutt lisab, et ennustamatud sündmused, nagu koroonapandeemia levik, panevad riikide majanduse proovile ja eriti haavatavad on väiksemad riigid. „Eestile on võtmetähtsusega tulubaasi laiapõhjalisus. E-residentide nagu pärmil paisuv kogukond, e-residentide loodud Eesti ettevõtete arvu suurenemine ja juba asutatud firmade kiire kasv on meie jaoks tohutu väärtus, mis aitab kasvatada siseriiklikku heaolu ning kasvatada väljapaistvust ka piiriüleselt. E-residentsus on jätkuvalt Eesti visiitkaart," tõdeb Sutt.

E-residentsuse programmi tegevjuht Lauri Haav märgib, et ehkki Eesti on Euroopa viljakaim idufirmade kasvulava ja regiooni üks põnevamaid innovatsioonikeskuseid, pole eurosid kasvatavad rahapuud endiselt poelettidele jõudnud ega jõua ka tulevikus. „Eesti on väike riik - peame lakkamatut mõtlema uudsetele lahendustele, kuidas muuta enda majandusruumi suuremaks ja mitmekesisemaks. Teisisõnu innovatsioonile avatumaks. E-residentsuse programm on katalüsaatorina toonud Eestisse uusi ettevõtteid ja täiendavat tulu, mis poleks muidu siia maandunud," ütleb Haav.