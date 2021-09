Kas kõrge tulemus matemaatika eksamil viitab tulevikutalendile? See on salaretsept võimekas olemisel

Tema sõnul näitab just see eksamitulemus ühe talendi teadmisi, võimeid ja valmisolekut töötama. “IQ test ei näita seda, kui hästi suudab inimene pikkade aastate jooksul töö osas pühendunud olla,” lisas Valk.

Pühendunud inimesi ja õpilasi on Eestis omajagu, neljandik neist Eesti õpilastest omandab tarkust Tartu Ülikoolis. Igal aastal alustab koolis õppimist ligemale 14 000 ambitsioonikat õppurit mitmes eri valdkonnas – õigusteadus, meditsiin, infotehnoloogia, loodusteadus, humanitaarteadus või saavad ise õpetajaks. Siinkohal on aga oluline talentide juhendamine, arendamine ja hoidmine nii Eestis kui ka globaalsel tasandil. Selle läbiviimiseks on Tartu Ülikoolil strateegiline plaan, millel on konkreetne eesmärk.

Oma ettekandes puudutas Valk ideid ja eesmärke, mida peetakse silmas uute talentide vormimisel. Oluline on, et andekatel noortel oleks võimalik ülikooliõpinguteks valmistuda. Selleks on Eestis erinevad programmid, üheks neist näiteks Teaduskool, mille eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid läbi süstemaatilise õppe üle Eesti. Tartu Ülikool seisab selle eest, et õpilastel oleks lai valik kursuseid nii seminariruumides kui ka veebis. Samuti on oluline see, et õpilased pühenduvad õpingute ajal tõesti enesearendamisele osaledes erinevates ülikooli tegevustes. Valk nendib ka seda, et uute talentide teket soosivad ka vanemad vilistlased ja talendid üle maailma, kes Tartu Ülikooli tegemistes aktiivselt kaasa löövad.

Talente ei huvita ühiskonnas levinud standardid