Reserrväelased saavad edaspidi kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal senises rohkem toetust

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on Eesti reservarmee suurim väärtus reservväelane ning meie otsene huvi on tagada iga reservväelase heaolu, et reservväelane ise saaks keskenduda riigikaitselistele ülesannetele. „Suurendatud toetus motiveerib reservväelasi ja nad ei pea pere heaolu tagamiseks reservteenistusest kõrvale hoidma, samuti annab see suurema kindluse, et teenistuses olemine ei mõjuta reservväelase majanduslikku olukorda negatiivselt," lisas Laanet.