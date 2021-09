Ženja Fokin: tahvelarvuti on tõeline ajasäästja

Ja kui kodus teen peamiselt tööd sülearvutiga, siis tahvli võtan kaasa, kui on vaja kuhugi minna. Näiteks kui teeme stuudios fotosessioone, ei ole enam vaja minna kontorilaua taha ja oodata, kuni pildid laadivad pärast sessiooni kaamerast arvutisse, et neid siis sealt kliendile saata. Saan need kohe oma MatePad 11 tahvlisse ühendada ja pilte sealt vaadata ning klient saab anda tagasisidet, kuidas ta on tulemusega rahul. Nii saame kohapeal veel vajadusel muudatusi teha. Sealjuures on äärmiselt oluline, et tahvli aku peab pikalt vastu.

Praegusel Zoomi-koosolekute ajastul on oluline hea kvaliteediga kaamera ja kuna kasutan MatePad 11 mudelit, saan kõik oma koosolekud tahvliga ära teha. Isegi kui töötan parasjagu mõnes kohvikus, kus on valguse mõttes pigem mõeldud õdususe peale, tahan, et koosolek oleks professionaalsel tasemel, ja tänu selle tahvli kaamera kvaliteedile ja valgusresolutsioonile saan super tulemuse. Sellele aitavad omakorda kaasa sisseehitatud nelikkõlarite ja nelikkmikrofoni süsteemi, mis väldivad olukorda „pilt on, aga häält pole”.

Üleüldse on tahvel hea vahend loomingulise töö jaoks – selle asemel et paberile kirjutada, sodida ja kustutada, saab tahvli puhul kasutada pliiatsit ja sellega märkmeid või visandeid teha – sobib hästi nii loomeinimestele kui ka kõigile teistele. Samuti saan seda kasutada näiteks ürituste juhtimisel, ilma et peaks pabereid välja printima, ja lisaks näeb see käes kena välja ka.

Tegelen meilidega, pean koosolekuid, vaatan filme ja teen tööd – ehk kõike! Töö puhul meeldib mulle funktsioonide osas just tahvli lihtne ühendamine teiste seadmetega. Näiteks erinevaid stilistika- ja fotoprojekte tehes käin lokatsioonide otsingul, panen need arvutisse, ühendan tahvliga ja kannan sinna üle ning lisan siis juurde komplektid või kompositsioonid, mis võiksid sinna lokatsiooni sobida.

Igapäevaselt eri projektidega seotud ja nii stilisti, moderaatori kui ka tooteesitlejana hõivatud Fokin on oma liikuva eluviisi tõttu harjunud kasutama tahvelarvutit, et infot ühes kohas hoida, paberi printimise arvelt keskkonnajälge vähendada ning sülearvuti reisimisel koju jätta. Produktiivsete häkkide harrastajana jagab ta oma kogemusi, kuidas tahvelarvuti võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Kas kasutad tahvlit ka vaba aja veetmiseks?

Muidugi! Minu MatePad 11 ekraan on ilma raamita ja pilt kvaliteetne, et Netflixist filme ja mind inspireerivaid moeajaloo dokumentaale vaadata – sealt leiab ajaviidet oi-oi kui palju! Kuna konkreetselt sellel mudelil on erksate värvidega 120 Hz ekraan, muutub pilt tõeliselt mahlaseks ja näeksid justkui päriselus seda, mis tegelikult on virtuaalne.

Samas ei muretse ma selle pärast, et veedan ekraani taga liiga palju aega. Minu tahvlil on sisse ehitatud spetsiaalne sinise valguse optimeerimise süsteem, mis summutab ja vähendab seda ning ei väsita silmi nii palju. Käisin aasta alguses silmaarsti juures, sest märkasin, et tavalisi meile kirjutades hakkasid tähed justkui hüppama, ja kartsin, et nüüd ongi aeg hakata prillipapaks. Aga tegelikult ütles optometrist, et mu silm vajab lihtsalt puhkust ja kaitseprille sinise valguse vastu. Nii et nüüd on uue tahvelarvutiga ka see mure lahendatud!

Kas kasutad tavaliselt tahvliga koos ka klaviatuuri ja pliiatsit?

Ütlen ausalt, et alguses ei olnud ma tahvli juurde käivast klaviatuurist üleliia vaimustuses, sest see tundus vaid peopesasuurune. Seega alguses võttis tahvli klaviatuuriga harjumine aega, aga umbes nädala pärast olid sõrmed juba harjunud.

Pliiatsi ehk võlukepikesega samuti veel harjun, sest enne MatePad 11 mudelit polnud ma seda oma igapäevatöös kasutanud, aga samas on see olnud suureks abiks näiteks lokatsioonide piltidele võimalike paigutuste ülesmärkimisel. Ehk võimalusi on siin palju, rääkimata video- ja pilditöötlusest, nii et loomeinimeste jaoks on see kahtlemata asendamatu abivahend!

Milliseid nippe oskad veel tahvli kasutamiseks jagada?

Kindlasti tasub tahvli eest hoolt kanda, et see kauem vastu peaks. Ja tead ju küll seda olukorda, kui teed parasjagu tööl esitlust ja vaatad, et isver – ekraan näeb välja nagu Gaudí mosaiik! Aga tegelikult on seal hoopis tolm, pritsmed ja näpujäljed … Selleks puhastan ekraani tavalise prillidele mõeldud puhastusvahendiga ja tulemus on super!

Samuti tuleb tahvel vajadusel laste hoidmisel appi – käisin just sõpradega Telliskivis kohvikus ja nende laps tahtis ringi joosta ning üldse mitte söögitooli istuda. Kuna mul oli tahvel kaasas, saime sealt söömise ajaks multikad lapsele peale panna ja selle kentsaka olukorra kenasti lahendatud. Selleks on MatePad 11-s lausa spetsiaalne lastenurk olemas, kus on ka palju lastele mõeldud arendavaid mänge.

Üleüldse olin ma Huawei uut MatePad 11 tahvlit proovides esmalt pisut skeptiline, aga üllatusin siiralt. Igati kasutajasõbralik ja äge uus tehnikavidin, mida hea meelega kasutan!

Rohkem infot uue Huawei MatePad 11 tahvelarvuti kohta leiad siit.