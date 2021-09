Taavet Hinrikus ja mainekad investorid süstisid Läti idufirmasse 45 miljonit eurot

Riskikapitalifondi Index Ventures'i juhitud investeerimisringis osalesid H&M, Richard Bransoni Virgin Group, tehnoloogiaettevõtete Vinted, Squarespace ja RedHat juhid, samuti Hollywoodi staari Will Smithi kaasasutatud risikikapitalifond Dreamers VC. Eestist investeeris idufirmasse ka Wise'i juht Taavet Hinrikus .

Saadud investeeringu suunab idufirma edasisse laienemisse ja värbamisse. Peakontoriga Lätis annab Printify tööd rohkem kui 500 inimesele üle maailma, viimastel aastatel on töötajate arve kahekordistunud ning sama trendi on oodata ka tänavu. Idufirmal on rohkem kui 70 vaba töökohta, oma ridadesse otsitakse tootearendajaid, insenere, turundajaid ja disainereid, nendest enamikule laienevad ka kodukontori võimalused. Eestis töötab Printify heaks 20 inimest, idufirma kontor asub Lift99 ruumides.