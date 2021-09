Punane nädal: Tallinna börsi populaarseimad aktsiad jätkasid kukkumist

LHV aktsia hind on täna kukkunud 7,7 protsenti, makstes nüüd 38,35 eurot. Samas maksab see endiselt pea neljandiku võrra enam kui kuu aega tagasi. Seevastu Coop Panga aktsia on nüüd kuu aja võrdluses juba 6,73 protsendiga "punases".