Tulevikus talletab terviseandmeid nahaalune kiip ning haigla tuleb ise meie juurde

Näiteks võime võtta VR-prillid. Kui paljud inimesed pettusid, kui prillid endale 2015. aastal soetasid? Toona olid seadmed ja nende haptilised liidesed pelgalt öeldes primitiivsed ja vähearenenud. Aastaks 2019 oli lugu teine ning tootjad olid enda seadmeid kõvasti paremaks muutnud. Täna on peakomplekte tavatarbijal palju lihtsam kasutada. Virtuaalne reaalsus on lühikese ajaga jõudnud kaugele ja areneb endiselt kiiresti, kirjutas Forbes 2019. aastal .

Digitaalses maailmas muutuvad asjad Sjobladi sõnul mittemateriaalseks. Tänased innovatsioonid ja tehnoloogia võivad meie jaoks olla arusaamatud, süsteemid keerukamad ning koondunud. Mihail C. Roco 2016. aastal avaldatud uuring selgitab seda nii: teaduslikud avastused ja tehnoloogilised uuendused arenevad erinevates valdkondades sidusalt, kuid ebaühtlaselt. See protsess viib teadusliku lähenemise tehnoloogia, teadmiste ja rakenduste integreerimisel uutesse valdkondadesse. Tekivad nii-öelda uued, edasi arenenud süsteemid, mis laenavad osi varasematest valdkondadest ja süsteemidest, kuid mida meil, inimestel võib esiti olla raske mõista.

“Inimese aju on universumi kõige väärtuslikum aine. Mida rohkem on meil ajusid, seda paremad me oleme, sest rohkem ajusid lahendab rohkem probleeme,” ütles Sjoblad. Seega ei tohiks tema hinnangul karta ületarbimist ning innovatsioonide arv on korrelatsioonis maailmas elavate inimeste arvuga. Kuid kas me saame nendest innovatsioonidest ikka aru?

Kuid asi ei ole tema hinnangul üldsegi mitte halb, sest mida rohkem on meil mõtlevaid päid, seda rohkem tullakse innovatiivsete ideede ja probleemilahenduste peale. Siiski esitab Sjoblad küsimuse, millele ta ka ise vastab: kas me tarbime üle?

Oleme tõenäoliselt võimendunud kliima soojenemist, osoonikihi hõrenemist ja ookeanide hapestumist. Ühe generatsiooni eluaja jooksul on maailma populatsioon kahekordistunud. Me oleme maailma ümber kujundanud ning suur faktor on siin tehnoloogia. „Kõige olulisem sekkumine planeedi kujundamisel oli minu arvates kunstväetiste leiutamine. Teadlased häkkisid protsessi ja võimaldas meil liigina toota tohutul hulgal toitu, et varustada kõiki maailmas elavaid inimesi,” rääkis ettevõtja ja biohäkker Hannes Sapiens Sjoblad Ülemiste City-s toimuval Future Conference-l .

Seega, kas kunstväetise leiutamine oli tollal inimeste jaoks mõistetav? Mida Sjoblad oma ettekandes silmas pidas oli see, et meie ootused võivad olla tehnoloogia osas ennatlikud. Tehnoloogia muutub ajas, see võib tunduda keeruline ning tema hinnangul on kõige parem viis tehnoloogia õppimiseks selle kasutamine. Kõned välismaale maksid aastaid tagasi hingehinda, palju maksavad need nüüd?

Terviseandmed on uus nafta

Ühe huvitava teemana käsitles Sjoblad oma ettekandes bioloogia käsitlemist digitaalse tehnoloogiana. “Juba praegu saame bioloogilisi komponente ja elu programmeerida arvutisüsteemis ning seda simuleerida ja selle kohta andmeid koguda,” nentis Sjoblad. Samuti mainis ta seda, et kõik on muutumas andmepõhiseks. Ta nimetas seda “triljoni anduri majanduseks”, mis tähendab, et kõik on ühendatud selliselt, nagu oleks planeedil oma närvisüsteem. Näitena võib tuua tervise ja terviseandmete digitaliseerimise. “Kaasaegses maailmas peab haigla meie juurde tulema. Peame terviseandmeid lihtsustama ja hõlbustama. Näiteks teeb seda Soomes arendatud Medicube kast, kuhu lähete sisse ja läbite tervisekontrolli,” rääkis Sjoblad.

Ühe konkreetse näitena tõi Sjoblad välja terviseandmete logimiseks mõeldud nahaalused kiibid, mis tal ka endal naha all olemas on. “Telefoni viibutamine õlapiirkonnas annab mulle ülevaate minu kehatemperatuurist. Inimese terviseandmete kogumine selliselt muudab tervist – näiteks on kogutud andmete põhjal võimalik teada saada oma organismis levivatest haigustest,” lisas Sjoblad.

Kuid nagu enne öeldud, peavad inimesed kohanema, seda nende endi huvides. Tulevikus peame endi oskusi aeg-ajalt ümber hindama, sest oskustel on üha lühem eluaeg. „Tülikat” arvutamist peeti 1940ndate aastatel „naiste tööks”, mille tulemuseks oli mõõtühik “kilogirl”, mida kasutati tollaste arvutite arvutusvõime hindamiseks. Üks “kilogirl” energiat võrdus arvutustööga, milleks kulus inimesel ligikaudu tuhat tundi. Tänaseks selline amet ei eksisteeri ning inimkond on kasutusele võtnud uued ja täpsemad mõõtühikud. “Tehnoloogiline taiplikkus on 21. sajandi kõige olulisem oskus,” ütles Sjobald ning sellega tema ettekanne lõppes.