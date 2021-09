Elektritarbimist ühtlustava idufirma juht: ärge tormake tegema pikaajalisi fikseeritud hinnaga lepinguid

Eilses "Aktuaalse kaamera" otsestuudios ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, et elektrihinnad püsivad just börsipaketi omanikele kõrged vähemalt kevadeni ning soovitas hinna fikseerida.

Konrad Hanschmidti, kes on koos Sandor Liivega asutanud ettevõte Gridio, mis muudab kodumajapidamisseadmed targaks ja hakkab sellega ka kõrg- ja vaikseima aja elektritarbimist ühtlustama, kahtleb Sutteri soovituses.

"Riigifirma CEO vihjas (teadlikult või kogemata, ei saagi aru), et fikseeritud elektrihinna paketid on paremad kui börsipaketid. See ei ole otseselt vale - eriti, kui ta seda oleks öelnud aasta alguses või eelmine aasta, kui hinnad olid odavad ja sai hea hinna lukku panna," seisis postituses.

Ta lisas, et kui täna peaksid riigifirma müügiinimesed helistama ja pakuvad fikseeritud paketti tänaste hindadega, siis tähendaks see, et tarbijad kirjutavad alla väitele, et elektrihinnad nähtavasti jäävadki kõrgeks või tõusevad ja ei lange *lepinguperioodi* vältel (kui langeksid oleks börsipakett parem).

"Elektrihinna taset on meeletult raske ennustada - tuulevaikust ja maagaasi nii suurt hinnasurvet ei osanud ma ja ka vist paljud teised ette näha. CO2 hinda võis. Ja kui tuleb külm talv, siis on vägagi võimalik, et elektrihinnad tõusevad veel (ehk Sutteril on õigus). Kuid kõrge hind toob ka tavaliselt rohkem toodet turule ja lõputult see hinnamürgel ei kesta. Mingi aeg hinnad kindlasti langevad tagasi, kas 1 kuu, 3 kuu, 6 kuu pärast - aga nad kukuvad," hindas ta.

Hanschmidt lõpetas postitust soovitusega. "Alumine joon: ärge tormake tegema *pikaajalisi* (rohkem kui aasta) fikseeritud hinnaga lepinguid, mis põhinevad tänastel kõrgetel hindadel. Küsige vähemalt, kas hinna sees arvestatakse, et kunagi hinnad taas kukuvad. Muidu oleks see nagu märts 2020 100 purgisuppi ostmine poest Selverist, arvates, et maailm jääb seisma. Lõpuks pead siis ikka oma supid ära sööma, poodides ka muud head ja paremat juba ammu letil. PS. Kindlasti võin ka eksida, aga vähemalt peab asjad läbi mõtlema mitte kohe alla kirjutama."