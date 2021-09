Coop Pank järjekordset rekordkuud ei teinud, kuid kasum püsis siiski kõrgel

Klientide arv kasvas augustis 2300 võrra ja ulatus kuu lõpuks 104 700-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 34%.

Coop Panga laenuportfell kasvas augustis 43 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 838 miljoni euroni. Ärilaenud kasvasid 35 miljonit eurot, kodulaenud 7 miljonit eurot ja liising 1 miljon eurot. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 44%.

Võrreldes möödunud aasta kaheksa esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 26% ja tegevuskulud 19%.

„Coop Panga laenuportfell tegi augustis rekordilise kasvu, millesse suurema osa andsid ärilaenud. Kui eelmisel aastal nägime, et ettevõtted eelistasid meid eelkõige tänu headele hoiuseintressidele, siis sellel aastal näeme, et meid nähakse üha enam ka tugeva partnerina projektide finantseerimisel," ütles Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink. "Oleme suutnud kiire laenuportfelli kasvu juures hoida selle kvaliteeti kõrgel tasemel ning näidanud seejuures head kasumlikkust. Coop Pangal on rahvusvaheliselt reitinguagentuurilt Moody’s stabiilse väljavaatega investeerimisjärgu reiting Baa2, mis annab eelkõige äriklientidele, Eesti riigile ja kohalikele omavalitsustele täiendava kindlustunde tulla Coop Panga kliendiks ning hoida oma raha kodumaises finantsasutuses."